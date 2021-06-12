 

Путин заявил, что уровень иммунизации россиян к COVID должен достичь 60%

12.06.2021, 15:23, Новости дня
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Уровень иммунизации населения РФ к коронавирусу должен достичь как минимум 60%, считая тех, кто уже переболел COVID-19, сообщил президент Владимир Путин в ходе общения с лауреатами госпремий в Кремле.

В ходе беседы митрополит Волоколамский Иларион отметил, что РПЦ поддерживает необходимость более активной вакцинации в России, подчеркнув, что количество привитых от коронавируса должно быть не 18 млн, как сейчас, а 118 млн. «118 млн, может, и не надо», – заметил, в свою очередь, Путин, передает ТАСС.

«Нам 60% нужно, чтобы имели иммунитет, в том числе имеются в виду и те, кто переболел, [в том числе] и бессимптомно», – сказал глава государства.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для детей может быть зарегистрирована в РФ 15–20 сентября.

За минувшие сутки в РФ выявили 13 510 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6701



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