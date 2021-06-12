Названы пять признаков, указывающих на скорую смерть

Ученые, работающие на базе Национального института США, выделили пять признаков, которые говорят о наступлении скорой смерти. В ходе проведения исследования они выяснили, что происходит с человеком.

По словам научных сотрудников, людей начинает мучать сильная одышка. Часто такое состояние медики называют «воздушным голодом». При такой одышке люди могут просто задохнуться.

К тому же перед смертью начинают появляться психическое расстройство. В основном человек впадает в депрессию или же страдает от повышенной тревоги. При этом люди выглядят очень уставшими, им постоянно хочется спать.

Перед наступлением летального исхода у человека наблюдается рассеянность. Он не интересуется происходящим вокруг и ничего не замечает. Кроме того, важно обратить внимание на потерю аппетита. Перед приближением смерти конечности становятся очень холодными.

Источник: volg.mk.ru