Ученые рассказали о вреде утреннего кофе

Ученые рассказали о вреде употребления кофе по утрам. По их словам, от данной привычки, которой страдают многие люди, необходимо отказаться. После пробуждения необходимо подождать несколько часов, а только потом пить чашку ароматного напитка.

Употребление кофе сразу после пробуждения снижает его возбуждающий эффект. В данный момент в организме достигает пиковых значений гормон стресса. Концентрация кортизола повышается, нормализуется обмен веществ, давление, активизируется иммунитет. Его работа связана непосредственно с природным ритмом человека. Спустя 30-45 минут после пробуждения достигается максимальная бодрость, затем в течение дня она снижается.

Ученые считают, что кофе можно пить поздним утром, когда падает концентрация кортизола. Если человек просыпается около семи часов, то допустимо употребление данного ароматного напитка в период 10-12 часов.

Если кофе пить сразу после пробуждения, то уровень гормона стресса повысится еще больше. В результате иммунитет будет ослабленным, не исключены и более серьезные проблемы со здоровьем.

Источник: inosmi.ru