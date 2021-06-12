 

Учёные назвали топ-6 самых опасных для мозга продуктов

12.06.2021, 15:10, Разное
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Зарубежные учёные в ходе очередных исследований выявили, что для предотвращения деменции нужно отказаться от определённой пищи. В составе топ-6 самых опасных для мозга продуктов находится перец чили.
Кроме горького перца британские и австралийские исследователи рекомендуют отказаться от употребления любой острой пищи и продуктов с высокой степенью переработки. Так, выпечка, сладости и газированные напитки вызывают воспаления в головном мозге и повреждение нейронов. Стоит отметить, что сахаросодержащий рацион провоцирует закупоривание артерий, а вместе с этим потерю памяти и ухудшение когнитивных способностей.

Китайские учёные дополнили список запрещённых продуктов жареной пищей и фастфудом. Они богаты трансжирами, уменьшающими объём мозга и снижающими его работоспособность, а также стимулирующими воспалительные процессы, которые могут привести к повреждению кровеносных сосудов. К слову, опасны для центральной нервной системы консерванты, соль и насыщенные жирные кислоты, которых немало в колбасе, мясных изделиях и даже сыре.

Источник: rsport.ria.ru



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