Таран рассказал, на что направят помощь в $150 млн, которую одобрил для Украины Пентагон

“Этот пакет помощи направлен на повышение боевых возможностей сил обороны Украины, управление подразделениями, элементы радиоэлектронной борьбы. Речь идет о пополнении наших арсеналов противоартиллерийских радаров, средств для борьбы с беспилотниками, защищенной связи, электронной борьбы и эвакуации раненых с поля боя, а также о подготовке и оборудовании для усовершенствования безопасности частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины”, – сказал министр.

Он заявил, что американские партнеры предоставляют Украине беспрецедентную поддержку в усилении обороноспособности.

“В течение 2014–2021 годов Украина получила от правительства США оборонительную помощь почти на $2,5 млрд. А недавно комитет по иностранным делам Сената США единогласно принял законопроект “О партнерстве с Украиной в сфере безопасности”, который, после принятия в Палате представителей, Сенате и подписания президентом США увеличит ежегодную военную помощь до $300 млн. Благодарен нашим американским друзьям за колоссальную дипломатическую, политическую, финансовую поддержку и практические шаги по сохранению суверенитета и восстановления территориальной целостности Украины”, – заявил глава Минобороны.

Контекст:

11 июня министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие.

В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружение, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрены дополнительные санкции против газопровода “Северный поток – 2” и $250 млн военной помощи Украине.

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд как в области безопасности, так и вне ее.

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