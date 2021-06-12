 

Вакарчук сообщил, что разошелся с женой

12.06.2021, 15:08, Новости дня
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“Произошло так, что после более чем 20 лет счастливой и насыщенной радостью жизни наши с Лялей дороги разошлись. Причины этого остаются нашим с Лялей личным делом. Ляля и я всегда были, есть и будем близкими людьми. Я бесконечно благодарен ей за более чем 20 лет, которые мы прошли вместе. За любовь, мудрость, за опору. Благодарен за нашу дочь Диану. Благодарен за все”, – написал музыкант.

Он заявил, что “жизнь продолжается”. 

“Из уважения к моему и Лялиному личному пространству просил бы воздержаться всех от дополнительных вопросов и дискуссий по этому поводу. Надеюсь на ваше понимание и такт”, – заявил артист.

https://www.facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/posts/2652768928180188

Контекст:

Музыкант не афиширует личную жизнь и редко делился в сети семейными снимками.

Как пишет УНИАН, Вакарчук и Фонарева жили в гражданском браке около 15 лет и официально поженились в 2015 году.

Общих детей у Вакарчука и Фонаревой нет. В октябре 2020 года Вакарчук заявил, что является другом для дочери своей супруги от предыдущих отношений Дианы. Он уточнил, что она занимается маркетингом в сфере моды и дизайна.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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