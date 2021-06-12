 

Путин поздравил граждан с Днем России

12.06.2021, 15:00, Разное
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Он поприветствовал участников мероприятия, после чего поздравил с праздником “всех граждан нашей страны”. По словам президента, День России является символом развития современного российского государства. Однако, при этом праздник олицетворяет собой и весь многовековой путь отечества, его великую историю, полную
свершений, достижений, и побед.

Президент подчеркнул, что это богатое наследие, создававшееся целыми поколениями предков современных россиян в течение долгого времени. По мнению Путина, их подвиги и во имя отчизны “вызывают уважение и гордость”, а также мотивируют стремиться к тому, чтобы быть достойными “героических судеб” наших предков и придерживаться
завещанных ими
ценностей, все еще имеющих большое значение для движения страны вперед.

Ранее с Днем России
российских граждан поздравил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он отметил, что, пользуясь возможностью, хочет
от лица администрации США
подтвердить намерения Вашингтона выстраивать конструктивный диалог с Москвой ради стабильно хороших отношений между Россией и Соединенными Штатами. Кроме того, Блинкен заявил о стремлении американского руководства поддерживать российский народ и высоко оценил желание россиян взаимодействовать с международным сообществом.



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