 

Работники “Норникеля” поздравили жителей страны с Днем России

12.06.2021, 15:00, Разное
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С 10 по 12 июня работники ГМК “Норникель” поздравили жителей страны с Днем России. Сотрудники предприятий стали участниками флешмоба. Во время перерывов и по окончании рабочего дня они снимали видео, держа в руках российский триколор и флаги с символикой компании.

По словам ведущего специалиста отдела по работе с целевыми группами персонала управления корпоративных проектов ЗФ “Норникеля” Валерия Макарова, съемки проходили на “Медвежьем ручье”, на руднике “Скалистый”, в “Норильсктрансгазе” и “Норильскгазпроме”. В акции приняли участие порядка 300 человек.

“Люди с желанием участвуют, потому что все мы живем в одной стране и возможность проявить себя в этом деле у многих вызывает исключительно положительные эмоции.
Радует, что и прохожие становятся участниками флешмоба”, – сказал Макаров.

Напомним, День России отметили и в других госкомпаниях. Например, флешмоб организовали сотрудники ООО “Газпром добыча Надым”, ПАО “НК “Роснефть”, ПАО “Транснефть” и другие. В Сети появились праздничные видео.



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