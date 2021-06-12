 

После ДТП с семью погибшими на Урале на автопредприятиях выявили нарушения

12.06.2021, 14:56, Новости дня
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Выявлены массовые нарушения в работе автопредприятий в городе Лесном Свердловской области, где в ДТП с автобусом погибли семь сотрудников завода «Электрохимприбор», сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

«Сотрудники полиции на следующий после трагедии день проверили все автопредприятия муниципалитета [города Лесной], всего их 4. Из девяти проверенных пассажирских автобусов в пяти были выявлены различные нарушения, одно транспортное средство помещено на штрафстоянку», – цитирует ТАСС Горелых.

По его данным, руководителям предприятий представители МВД выдали предписания о незамедлительном устранении недостатков. Владельцы пассажирских маршруток в Лесном, узнав о тотальных проверках общественного транспорта полицией, и не дожидаясь визита сотрудников, самостоятельно ушли с линии, отправив все машины на техобслуживание. «На следующей неделе массовые проверки пассажирского транспорта начнутся по всей Свердловской области», – подчеркнул Горелых.

Ранее суд отправил под стражу директора транспортного предприятия и механика по делу о ДТП в городе Лесном Свердловской области, в котором погибли семь человек.

Напомним, смертельная авария произошла утром в четверг. Рейсовый автобус ПАЗ, из-за отказа тормозов, въехал в ворота контрольно-пропускного пункта местного предприятия и заехал на его территорию. В результате ДТП на месте погибли шесть человек, находившиеся на территории предприятия, впоследствии еще один скончался в больнице. Водителя автобуса задержали. По факту смертельного ДТП возбуждены три уголовных дела. Сотрудники полиции установили личности всех погибших и пострадавших.



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