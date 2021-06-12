 

Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID

12.06.2021, 14:56, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников столицы.

«Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников», – сообщается в блоге Собянина.

Мэр уточнил, что «длинные выходные» в Москве продлятся девять дней – с 12 по 20 июня. По его словам, это решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным (воскресеньям).

Сообщается, что власти Москвы рекомендуют с 13 июня перевести сотрудников старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания на удаленку. В парках и природных территориях будут закрыты аттаркционы, детские и спортивные площадки, пункты проката и так далее, с 23.00 до 6.00 прекращают работу кафе, бары и рестораны.



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