Мнение: Социально близкий элемент

В совет директоров "Зарубежнефти" выдвинут бывший французский премьер Фийон. Известен он, между тем, не столько своим административным постом, который занимал во французской властной иерархии, а коррупционным скандалом и приговором в 5 лет за сущий пустяк – почти миллион евро, которые были похищены им и его женой путем выплат ей за фиктивно выполняемые обязанности.

Естественно, что именно такой человек просто обязан войти в совет директоров "Зарубежнефти". Подобное тянется к подобному.

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