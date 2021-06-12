 

Мнение: Социально близкий элемент

12.06.2021, 14:48, Разное
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В совет директоров "Зарубежнефти" выдвинут бывший французский премьер Фийон. Известен он, между тем, не столько своим административным постом, который занимал во французской властной иерархии, а коррупционным скандалом и приговором в 5 лет за сущий пустяк – почти миллион евро, которые были похищены им и его женой путем выплат ей за фиктивно выполняемые обязанности.

Естественно, что именно такой человек просто обязан войти в совет директоров "Зарубежнефти". Подобное тянется к подобному.

Источник: Эль Мюрид



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