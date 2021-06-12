 

Ученые рассказали, как тектонические сдвиги уничтожили самое большое на Земле озеро

12.06.2021, 14:20, Новости дня
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Ничего нет вечного на этом свете, напоминают ученые. Исследователи из университета в Сан-Паулу рассказали, как исчезло самое большое озеро, когда-либо существовавшее на нашей планете.

Его принято называть Паратетис. Это был огромный водоем, гораздо больший не только Байкала, но и Каспийского моря. Площадь – около 2,8 млн квадратных километров. По протяженности его можно было сравнить разве только со Средиземным морем. Однако Паратетис, как озеро, не имело выхода в Мировой океан.

Образовался данный водоем примерно 12 млн лет назад. Западный берег находится на месте нынешних предгорий Альп, а на востоке воды омывали казахские степи. Но примерно 6,7 млн лет назад произошел крупный сдвиг в литосфере. Вода просто ушла, оголив твердое дно, которое поднималось, образовывая на стыках горные массивы.



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