Исследование обнаружило замедление скорости ветра в районах с большим количеством ветровых турбин

Еще одно последствие индустриализации неожиданно обнаружили ученые. Как оказалось, человеку сегодня под силу даже останавливать ветер.

В мире уже построено немало так называемых парков с большим количеством огромных ветряных турбин, вырабатывающих электроэнергию. До сих пор считалось, что такие отбирают настолько мизерную долю энергии, накопленной в движущихся воздушных массах, что они никак не могут повлиять на скорость и силу ветра. Но это оказалось не так.

Последние исследования показали, что в районах с чрезмерным количеством ветряков скорость ветра заметно снижается по сравнению с теми средними показателями, которые были зафиксированы до установки турбин. То есть, увеличив количество ветровых электростанций до определенного уровня, мы действительно сможем останавливать ветер.