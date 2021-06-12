 

Евгений Сатановский напомнил о проблемах Джо Байдена перед встречей с Владимиром Путиным

12.06.2021, 14:14, Разное
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16 июня в Швейцарии состоится первая встреча Джозефа Байдена и Владимира Путина. Политолог Евгений Сатановский в преддверии этого события напомнил о проблемах новоизбранного президента США.
В середине следующей недели состоится долгожданная встреча президента Владимира Путина и его американского коллеги. До этого Джозеф Байден вызвал скандал в мировом сообществе, утвердительно ответив на вопрос, считает ли он российского лидера «убийцей». Путин уже неоднократно прокомментировал этот инцидент, сейчас свое мнение о хозяине Белого дома выразил отечественный политолог Евгений Сатановский.

Эксперт напомнил, что предыдущий президент Соединенных Штатов весьма емко и лаконично описал своего конкурента. Дональд Трамп попросил Байдена не уснуть во время грядущих переговоров. Этим политик обратил внимание на спорное состояние здоровья нового главы государства. Кроме того, Дональд Трамп попросил своего преемника передать Владимиру Путину теплые пожелания.

Он уверен, что 78-летний Байден из-за обилия тяжелых форм различных заболеваний давно стал подконтрольным своему окружению. Соединенными Штатами в таких условиях управляют постоянно дерущиеся между собою за власть чиновники, предположил Трамп. При этом влияние Конгресса на внутреннюю и внешнюю политику он даже не считает серьезным. Относительно грядущей беседе Путина и главы США, намеченной на 16 июня, Сатановский сомневается, что они найдут общий язык.

Источник: inforeactor.ru



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