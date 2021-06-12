 

Русскоязычные жители Эстонии отметят День России в онлайн-формате

12.06.2021, 14:14, Разное
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Сегодня отмечается День России, отмечают этот праздник и далеко за пределами страны. Так, в Эстонии русскоязычные жители отмечают в онлайн-формате из-за запретов, которые официально объясняются пандемией коронавируса.
Декларация о независимости Российской Федерации была принята в 1992 году, с 2002 год эту даты принято считать Днем России. Отмечается праздник не только в РФ, но и далеко за ее пределами. Так, приготовили ряд мероприятий русскоязычные жители Эстонии. Несмотря на проживание в стране ЕС, они по-прежнему ощущают близость к своей исторической родине.

Стоит отметить, что организация любого рода торжеств ко Дню РФ была крайне усложнена существующими в Эстонии запретами. Официально их объясняют необходимостью соблюдать карантин для недопущения распространения коранавирусной инфекции. Однако преграды только сплотили русскоязычных жителей страны, которые не пожелали покидать территорию Эстонии даже под давлением русофобских настроений. И сейчас они разработали целый комплекс мероприятий, переведя их в формат онлайн, чтобы избежать проблем с полицией Эстонии.

По словам Владимира Чуйкина, руководящего Координационным советом российских соотечественников Эстонии, праздник получил в этом году ограниченный формат. Также он подчеркнул, что многие, проживающие по тем или иным причинам в прибалтийской республике, считают своей истинной родиной именно Россию. Каждый год в проведении таких торжеств Совет получает хорошую поддержку от русскоязычной общины. Не меньшая помощь приходит и из самой РФ, как от организаций, так и от обычных граждан, сочувствующим эстонской диаспоре. Как и другие значимые для россиян даты, День РФ сплачивает всех, кто говорит на русском языке, независимо от их места жительства.

Источник: baltnews.ee



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