Крапивину до слез растрогала поддержка фанатов после скандала с Киркоровым

Продюсера Нателлу Крапивину до слез растрогала поддержка фанатов после громкого конфликта с певцом Филиппом Киркоровым. Экс-наставница Светланы Лободы выразила благодарность всем единомышленникам за приятные слова.

Уже неделю весь отечественный шоу-бизнес обсуждает конфликт, который разгорелся между Нателлой Крапивиной и Филиппом Киркоровым. После премии «Муз-Тв», где король отечественной эстрады появился в белом костюме под руку с Давидом Манукяном, продюсер решила высказаться о мероприятии в целом. Продюсер назвала дуэт артистов паноптикумом.

На Нателлу Крапивину после такого заявления обрушился шквал критики. Филипп Киркоров записал эмоциональное видеообращение, адресованное ей. После этого появилась информация, что Крапивина больше не является наставницей Светланы Лободы. К тому же она заявила, что на намерена иметь ничего общего с шоу-бизнесом.

Однако нашлись и те, кто поддержал Нателлу Крапивину. Она назвала своих единомышленников «крутыми», также продюсер не подозревала, что их настолько много.