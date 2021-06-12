 

В Киеве грузовик сбил опору ЛЭП. Специалисты предупредили о возможном отключении света

12.06.2021, 14:12, Новости дня
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Cпециалисты ликвидируют последствия аварии на транзитной высоковольтной сети 110 кВ “ТЭЦ-6” и занимаются оперативными переключениями на другие линии.

https://www.facebook.com/dtekkem/posts/905944703296782

Восстановительные работы продлятся в течение двух дней, абонентов могут отключать от электричества.

Киевская горгосадминистрация сообщила в Telegram, что из-за инцидента перекрыли движение по улице Пуховской в двух направлениях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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