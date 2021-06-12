В Киеве грузовик сбил опору ЛЭП. Специалисты предупредили о возможном отключении света

Cпециалисты ликвидируют последствия аварии на транзитной высоковольтной сети 110 кВ “ТЭЦ-6” и занимаются оперативными переключениями на другие линии.

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Восстановительные работы продлятся в течение двух дней, абонентов могут отключать от электричества.

Киевская горгосадминистрация сообщила в Telegram, что из-за инцидента перекрыли движение по улице Пуховской в двух направлениях.

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