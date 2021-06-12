 

В Украине создадут центр современного искусства художника Ивана Марчука

12.06.2021, 14:12, Новости дня
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Указ подписан с целью “сохранения и популяризации национальных культурных ценностей, в том числе среди молодежи, содействия развитию музейного дела в Украине, а также создания современного креативного пространства для обеспечения культурных и духовных потребностей граждан”.

Согласно указу, Кабмин в течение месяца должен разработать концепцию центра и план мероприятий по его созданию, обеспечить промо-кампанию о его создании, предусмотреть средства на создание центра в проекте изменений в госбюджет на 2021 год и в госбюджете на 2022-й, а также “проработать вопрос привлечения в установленном порядке к созданию центра средств из других источников финансирования, в том числе средств благотворителей”.

Музей планируют создать в помещении по улице Владимира Винниченко, 10 в Киеве.

Контекст:

Зеленский и первая леди Елена Зеленская встречались с Марчуком 12 мая. Тогда президент предложил художнику для создания музея помещение, которое принадлежит Государственному управлению делами. Раньше в нем располагалось посольство США.

Иван Марчук – один из самых известных художников Украины. Является лауреатом Шевченковской премии. В 2007 году он был включен в рейтинг “100 гениев современности”, который составила британская газета The Daily Telegraph.

Марчук написал около 5 тыс. картин, провел более 150 персональных и около 50 коллективных выставок.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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