Президент Сальвадора поручил использовать энергию вулканов, чтобы майнить криптовалюту

“Проинструктировал президента LaGeo, нашей государственной геотермальной электрической компании, представить план предложения объектов для добычи биткоинов с использованием дешевой, 100% чистой возобновляемой и с нулевым выбросом энергии из наших вулканов”, – рассказал Букеле.

Our engineers just informed me that they dug a new well, that will provide approximately 95MW of 100% clean, 0 emissions geothermal energy from our volcanos *

Starting to design a full #Bitcoin mining hub around it.

What you see coming out of the well is pure water vapor * pic.twitter.com/SVph4BEW1L

— Nayib Bukele * (@nayibbukele) June 9, 2021

По его словам, инженеры уже работают над новой скважиной, которая должна обеспечивать выработку примерно 95 МВт за счет 100% чистой геотермальной энергии вулканов.

“Начинаем проектировать вокруг нее полноценный хаб для майнинга биткоинов”, – написал президент.

Контекст:

В отчете LaGeo за январь прошлого года сказано, что 20% электроэнергии, которую использует Сальвадор, вырабатывается на геотермальных источниках. Компания имеет ресурсный потенциал в 644 МВт, однако на данный момент использует лишь его треть.

Сальвадор 9 июня стал первой страной в мире, где биткоин признали официальным платежным средством. Букеле говорил, что биткоин имеет рыночную капитализацию в $680 млрд. По его словам, если 1% этих средств инвестировать в Сальвадор, это увеличит ВВП страны на 25%.

По сведениям Reuters, экономика Сальвадора в значительной степени зависит от денег, присылаемых сальвадорцами из-за границы. В 2019 году денежные переводы в страну составили почти $6 млрд, или примерно пятую часть ВВП, что является одним из самых высоких показателей в мире. Переход на цифровую валюту позволит избежать высоких налоговых сборов, связанных с ежемесячной отправкой денег домой.

—