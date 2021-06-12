Как работники российских компаний отметили День России

Сотрудники ООО “Газпром добыча Надым” собрались, чтобы провести масштабную акцию ко Дню России. На площадь вышли 1600 работников предприятия, несмотря на прохладную погоду. Они держали в руках красные, белые и голубые листы бумаги, образовали прямоугольник цветов российского триколора и фигуры, которые с высоты напоминали балалайку и матрешку.

Похожую акцию организовали сотрудники ПАО “НК “Роснефть”. Держа в руках листы бумаги тех же цветов, они выстроились в слово “Россия” и образовали сердце. Работники ПАО “Транснефть” со всей страны выложили по одной букве из названия государства и сняли видео.

Работники госкорпорации “Росатом” привлекли к флешмобу в День России дошколят. Дети были одеты в белые, красные и голубые футболки. Они танцевали с воздушными шариками и образовали российский триколор.

Сотрудники

ГМК

“Норникель” тоже присоединились к акции. Каждому раздали флажки с триколором, а также записали видеопоздравление.

В День России также отличились аэропорты. Например, в Курумоче (Самара) из спецтехники и автомобилей выложили слово “Россия”, а в Кольцово (Екатеринбург) военные исполнили патриотическую песню. В аэропорту Саратова раздавали флажки с триколором.

12 июня россиян поздравляет авиакомпания “Аэрофлот”. “Уважаемые пассажиры, экипаж поздравляет вас с праздником и желает счастья, здоровья и успехов вам и вашим близким. С Днем России!”, – сказал бортпроводник на одном из рейсов в субботу.

В преддверии праздника сотрудники компании “СУЭК-Кузбасс” принимают участие в различных тематических акциях. 12 июня они организовали праздничный флешмоб. На промплощадке они развернули государственный флаг и проскандировали патриотические лозунги.

Видео ко Дню России также сняли сотрудники ООО “Газпром трансгаз Ухта”, “ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть”, “Ренова”, РЖД, Братского , Иркутского и Красноярского алюминиевых заводов, а также ПАО “Группа ГАЗ”, Горьковскоого автомобильного и Ярославского моторного заводов.