 

Как работники российских компаний отметили День России

12.06.2021, 14:04, Разное
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Сотрудники ООО “Газпром добыча Надым” собрались, чтобы провести масштабную акцию ко Дню России. На площадь вышли 1600 работников предприятия, несмотря на прохладную погоду. Они держали в руках красные, белые и голубые листы бумаги, образовали прямоугольник цветов российского триколора и фигуры, которые с высоты напоминали балалайку и матрешку.

Похожую акцию организовали сотрудники ПАО “НК “Роснефть”. Держа в руках листы бумаги тех же цветов, они выстроились в слово “Россия” и образовали сердце. Работники ПАО “Транснефть” со всей страны выложили по одной букве из названия государства и сняли видео.

Работники госкорпорации “Росатом” привлекли к флешмобу в День России дошколят. Дети были одеты в белые, красные и голубые футболки. Они танцевали с воздушными шариками и образовали российский триколор.

Сотрудники
ГМК
“Норникель” тоже присоединились к акции. Каждому раздали флажки с триколором, а также записали видеопоздравление.

В День России также отличились аэропорты. Например, в Курумоче (Самара) из спецтехники и автомобилей выложили слово “Россия”, а в Кольцово (Екатеринбург) военные исполнили патриотическую песню. В аэропорту Саратова раздавали флажки с триколором.

12 июня россиян поздравляет авиакомпания “Аэрофлот”. “Уважаемые пассажиры, экипаж поздравляет вас с праздником и желает счастья, здоровья и успехов вам и вашим близким. С Днем России!”, – сказал бортпроводник на одном из рейсов в субботу.

В преддверии праздника сотрудники компании “СУЭК-Кузбасс” принимают участие в различных тематических акциях. 12 июня они организовали праздничный флешмоб. На промплощадке они развернули государственный флаг и проскандировали патриотические лозунги.

Видео ко Дню России также сняли сотрудники ООО “Газпром трансгаз Ухта”, “ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть”, “Ренова”, РЖД, Братского , Иркутского и Красноярского алюминиевых заводов, а также ПАО “Группа ГАЗ”, Горьковскоого автомобильного и Ярославского моторного заводов.



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