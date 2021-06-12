Мнение: Предложение

В России 53 млн аккаунтов в социальных сетях находятся под влиянием деструктивного контента, из них 9,5 млн принадлежат детям и подросткам. Об этом заявила директор ассоциации «Лига безопасного интернета», дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина Мизулина на круглом столе Общественной палаты России по защите детей от опасного интернет-контента.

По ее словам, в 2018 году количество таких аккаунтов составляло 41 млн, в том числе 5 млн детских. «Мы видим, что ситуация сильно ухудшается, и среди экспертов часто бытует мнение о том, что такое бурное распространение деструктива в социальных сетях в последние три-четыре года — спланированная целенаправленная кампания и подготовка к некой политизации детей и молодежи и выводу их последователей на улицы», — отметила Екатерина Мизулина.

От осинки не родятся апельсинки. И дочка, и мама буквально соревнуются за звание "Бухенвальдской ведьмы Ильзы Кох" путинского режима. Конкуренция, кстати, достаточно высокая, даже неясно, какой из путинских ведьм присваивать это почетное звание. Все как на подбор.

Активность этой нечисти в целом понятна, у режима появился устойчивый запрос на террор против народа. А эти обеспечивают спрос всё увеличивающимся предложением. Кто больше. Соответственно, Мизулина уже обозначает новую группу будущих репрессированных и называет даже ее количество (нет сомнений, что у нее и списки в наличии) – 200 человек. Вроде бы пустяк, но эти 200 человек успели отравить 53 миллиона верных сограждан (из которых почти 10 млн детей). А значит – есть где развернуть воспитательную работу. С соответствующими, понятно, бюджетами.

В этом соревновании за высокое звание упускается главное: Ильза Кох закончила не сильно хорошо, повесившись в итоге в своей камере. Почему эти упыри полагают, что у них-то будет все иначе, даже неясно.

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