Депутаты Думы устроили давку и драку во время распродажи долларов по льготному курсу

Как уже сообщалось, в министерства финансов России было принято решение исключить американский доллар из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Чтобы избавиться от ненужных запасов валюты, а также по случаю празднования Дня России Минфин организовал для депутатов Госдумы льготную распродажу: парламентарии получили возможность обменять российскую валюту по курсу 30 рублей за 1 доллар.

В рамках акции в здании Думы был установлен мобильный пункт обмена валюты, который должен был работать 12 июня с 9 до 18 часов.

Конфликт начался с того, что пришедшие утром депутаты увидели баррикады, которыми фракция КПРФ заблокировала подходы к «обменнику». Коммунисты выстроили целый комплекс защитных сооружений, используя мебель из пленарного зала. Попытки отдельных парламентариев пробиться к заветному окошку жестоко пресекались с применением грубой силы.

Видя безысходность ситуации, вице-спикер Петр Толстой взял ответственность на себя и распорядился начать подготовку к штурму. Фракции «Единой России» и ЛДПР были построены «свиньей», в авангарде которой разместили экс-боксера Валуева. Из эсеров сформировали резерв, который по сигналу Толстого должен был обойти оборонный редут и напасть на коммунистов с тыла.

Под натиском превосходящих силы противника, защитная линия коммунистов начала давать брешь. Казалось, исход сражения уже решен: первые ряды наступающих уже могли протянуть руку к окошку «обменника». Но в этот момент на поле битвы появилась фигура Геннадия Зюганова.

Неся портрета Сталина как боевую икону, лидер КПРФ крикнул защитникам «обменника»: «Стоять на смерть! Позади Москва». Водушевленные призывом своего вождя, коммунисты, собрав последние силы, смели ряды наступающих. Ошеломленные контратакой, единоросы и ЛДПР-цы позорно бежали с поля боя, позволив коммунистам захватить Валуева в плен.

Учитывая большие потери с обеих сторон, было заключено временное перемирие. Воспользовавшихся паузой, спикер Володин пригласил лидеров фракций на экстренное совещание. После продолжительных переговоров, Зюганов согласился разобрать баррикады в обмен на гарантию покупки 100.000 долларов для каждого депутата фракции КПРФ. Остальные парламентарии вынуждены были довольствоваться суммой 90.000 долларов.

По итогам договоренности, Володин потребовал от Минфина прислать два дополнительных инкассаторских КАМАЗа с американской валютой.

Вечером уставшие, но довольные депутаты приняли участие в праздничном банкете, посвященном Дню России.

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