Мнение: День Траура по совку и колониям

Все-таки странный нынче праздник. По сути, празднуется день выхода РСФСР из состава СССР – метрополии из собственного “союза колоний”. Его можно было бы так и назвать – “Праздник избавления от колоний”. Правда, тогда бы стало совсем уж очевидно, что по своей идеологии 12 июня прямо противоположно нынешнему российскому мейнстриму, который, наоборот, последние 7 лет идет под знаком ресентимента и экспансии.

С другой стороны, 12 июня 1990 года Россия вышла из странного образования, имевшего на гербе весь земной шар (!) и, если понимать буквально, не привязанного вообще ни к какой конкретной стране или нации – проще говоря, ориентированного без всяких затей на мировое господство. То есть и сам СССР был, если вдуматься, каким-то НЕЧТО, ориентированным на ресентимент (всех трудящих над всеми “кровопийцами трудового народа”) и безграничную экспансию. В этом смысле Россия-то, как мы с удивлением замечаем, не особо и отличается: она хоть и отсоединилась, но – как та самая часть, которая “сохранила свойства целого”. Типа как если от червяка отрезать любой кусочек – получится опять червяк, только маленький.

А так праздник хороший – но я бы его на 21 августа перенес. На “День разгрома путча”. Это вот настоящий праздник – своего рода “7 ноября наоборот”. Заодно же, кстати, первый на территории совка победный “майдан” с баррикадами, все как полагается. Просто наш Майдан называется по-русски – “Площадь России”, перед Белым Домом на Новом Арбате.

Конечно, от совка одним ударом отделаться не удалось – мы и сейчас к нему, пожалуй, даже ближе, чем в 1991 году… Но главный шаг все же тогда был сделан.

Вот это бы и праздновать! Да и настроение тогда было совсем другое. Настоящая эйфория, братание на улицах… Собственно, для нашего поколения именно 21 августа 1991 года и есть настоящий День Победы.

А так, как ни крути – дата крайне двусмысленная. Для поклонников совка, коих становится все больше, это и вовсе впору считать Днем Траура.