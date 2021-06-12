Диетологи рассказали, какие витамины помогают снизить давление

Британская диетическая ассоциация (BDA) заявила, что люди не могут остановить старение организма, но в состоянии изменить свой образ жизни. Сюда относят изменение рациона, которое поможет контролировать кровяное давление.

С каждым годом кровеносные сосуды могут терять эластичность и перестают растягиваться. Укрепленные артерии приводят к высокому кровяному давлению. Уменьшить такие риски можно благодаря изменениям диеты. Специалисты рекомендуют ввести в рацион калий, магний и кальций, что поможет снизить давление.

Калием и магнием богаты фрукты, поэтому BDA советуют употреблять не меньше 5 порций в день. Кальция много в молочных продуктах, но в некоторых из них высокое содержание насыщенных жиров, поэтому лучше выбирать полу-обезжиренное молоко, нежирный йогурт и сыр. Людям, которые пытаются снижать свое давление, стоит включить в рацион 2-3 порции молочных продуктов в день.

Также эксперты напоминают, что пищевые добавки кальция и магния не помогут в борьбе с проблемой. Эти питательные компоненты в огромных количествах могут даже навредить. Самым полезным советом экспертов считается снижение потребление соли, которое приведет к самостоятельному уменьшению давления.

Источник: www.medikforum.ru