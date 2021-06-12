 

Стивен Хокинг считает человека величайшей угрозой для жизни на Земле

12.06.2021, 13:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Стивен Хокинг признает, что люди – величайшая угроза для Земли, а также представил варианты решения проблем. В разговоре с Ларри Кингом исследователь всех предупредил и отметил, что обитатели планеты приближают всех к тому, что перемены климата будут необратимыми процессами.
Ученый рассказал, что в 2010 году волновался о перенаселении планеты и загрязнении. Через 6 лет ситуация усугубилась, так как население возросло на полмиллиарда. Еще в одной беседе с журналистами Стивен Хокинг заявил, что близится время, когда глобальное потепление будет непоправимым. На планете будут фиксировать температуру 250 градусов и дожди из серной кислоты. Ученый считает изменения климата самой страшной опасностью и предотвратить ее можно только, если принимать меры уже сейчас.

Хоть и существует возможность спасения Земли, но люди скупы и не могут увидеть решений, чтобы начать действовать. В геном человека заложена алчность и агрессия. Для сохранения человечества эксперт предлагает обеспечить некую резервную планету на период, пока Земля не будет снова пригодна для обитания. Он рекомендует пользоваться независимыми колониями в космосе.

Также ученый обращает внимание, что темп загрязнения воздуха практически неконтролируемый. Он предупредил, что 80% обитателей городов подвергаются опасностям, а именно это несет огромный вклад в перемены климата. Главным фактором загрязнений воздуха считается сжигание ископаемого топлива, побочного продукта индустриализации. Так как люди им управляют, то обратной дороги назад от преимуществ современности нет.

Стивен Хокинг обсуждал и развитие искусственного интеллекта. Он заявил, что мировые правительства принимают участие в опасной «гонке вооружений ИИ», а это тяжело останавливать. Инженеры должны убеждаться, что проекты создаются при соблюдении этических норм. ИИ обладает особыми преимуществами, но и может быть инструментом массовых разрушений. Профессор Кейт Кроуфорд, в интервью The Guardian в 2017 году, сообщила, что в мире увеличивается распространение ИИ, а с ним возрастание национализма, фашизма и правого авторитаризма.

Источник: dni24.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.05 / Действительно в больнице: раскрыты подробности состояния Киркорова

07.12 / Право голоса

19.10 / В Хабаровске 100-й день подряд прошли протесты в поддержку Фургала

08.07 / Мнение: Мало сажают?

06.12 / “Перенеслась в свою юность”: Анфиса Чехова впечатлила подписчиков новым имиджем

30.08 / Личное: “Сама-сама”

25.03 / Прокуроры поедут воевать Европу

05.02 / Любите друг друга: Тина Кунаки и Венсан Кассель снялись в чувственной фотосессии

04.11 / Мнение: Письмо: “Возможно очень глупый вопрос”

20.11 / Юлия Снигирь и Аглая Тарасова на первых кадрах со съемок триллера “Казнь”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика