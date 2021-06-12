Стивен Хокинг считает человека величайшей угрозой для жизни на Земле

Стивен Хокинг признает, что люди – величайшая угроза для Земли, а также представил варианты решения проблем. В разговоре с Ларри Кингом исследователь всех предупредил и отметил, что обитатели планеты приближают всех к тому, что перемены климата будут необратимыми процессами.

Ученый рассказал, что в 2010 году волновался о перенаселении планеты и загрязнении. Через 6 лет ситуация усугубилась, так как население возросло на полмиллиарда. Еще в одной беседе с журналистами Стивен Хокинг заявил, что близится время, когда глобальное потепление будет непоправимым. На планете будут фиксировать температуру 250 градусов и дожди из серной кислоты. Ученый считает изменения климата самой страшной опасностью и предотвратить ее можно только, если принимать меры уже сейчас.

Хоть и существует возможность спасения Земли, но люди скупы и не могут увидеть решений, чтобы начать действовать. В геном человека заложена алчность и агрессия. Для сохранения человечества эксперт предлагает обеспечить некую резервную планету на период, пока Земля не будет снова пригодна для обитания. Он рекомендует пользоваться независимыми колониями в космосе.

Также ученый обращает внимание, что темп загрязнения воздуха практически неконтролируемый. Он предупредил, что 80% обитателей городов подвергаются опасностям, а именно это несет огромный вклад в перемены климата. Главным фактором загрязнений воздуха считается сжигание ископаемого топлива, побочного продукта индустриализации. Так как люди им управляют, то обратной дороги назад от преимуществ современности нет.

Стивен Хокинг обсуждал и развитие искусственного интеллекта. Он заявил, что мировые правительства принимают участие в опасной «гонке вооружений ИИ», а это тяжело останавливать. Инженеры должны убеждаться, что проекты создаются при соблюдении этических норм. ИИ обладает особыми преимуществами, но и может быть инструментом массовых разрушений. Профессор Кейт Кроуфорд, в интервью The Guardian в 2017 году, сообщила, что в мире увеличивается распространение ИИ, а с ним возрастание национализма, фашизма и правого авторитаризма.

Источник: dni24.com