Сын Газманова о феномене Бузовой во МХАТе: “Хотели – получили”

Сын известного российского певца Олега Газманова высказался о феномене Ольги Бузовой, которая сыграла на сцене МХАТа имени Горького в спектакле «Чудесный грузин». Свою позицию по этому поводу он объяснил в социальной сети Instagram.

По словам Родиона Газманова, за последние дни только ленивый не прокомментировал выход Бузовой на театральную сцену. Ему понятно ликование фанатов экс-ведущей «Дома-2», которые считают ее успех собственным. Для сына Газманова не стало неожиданностью негодование заслуженных артистов, трудившихся в течение длительного периода времени, чтобы получить признание. Многие актеры всю жизнь работают, чтобы выйти на сцену МХАТа.

Комментируя данные события, Родион Газманов заявил: «Такова жизнь». То, что уже давно произошло на ТВ и радио, коснулось театральной сферы. Люди сами хотели отсутствия цензуры, демократии, рыночных отношений. На сегодняшний день эфирами правят те, кто имеет большую аудиторию. Сыну Газманову приходилось видеть, как на сборных концертах, где Бузова выступает по фонограмму, другие артисты просто уходили со сцены.

Родион Газманов уверен, что на спектакль «Чудесный грузин» будут приходить зрители, поскольку за Ольгой Бузовой в социальной сети Instagram наблюдают более 23 миллионов подписчиков. Мир привык подстраиваться под аудиторию, голосующую рублем. Сын певца призвал людей ходить только на те спектакли, которые им нравятся.