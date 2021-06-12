 

Украинский спортсмен впервые стал чемпионом по смешанным единоборствам на турнире Bellator

12.06.2021, 13:14, Новости дня
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Публикация от Bellator MMA (@bellatormma)

Бой проходил в ночь на субботу, украинец победил чемпиона Дугласа Лиму, уточнило “РБК-Украина”. Схватка продлилась все пять раундов. Судьи единогласно отдали победу украинцу по очкам – 50:45, 49:46, 49:46.

An emotional @YaroslavAmosov is your new #Bellator world welterweight champ.#MMA #Bellator260 pic.twitter.com/qvSujc6WTc

— BellatorMMA (@BellatorMMA) June 12, 2021

“Как я и обещал, пояс едет в Украину. Мне очень приятно, что вас так много – тех, кто верил в меня и поддерживал. В моей подготовке участвовало много людей, я благодарен каждому. Всегда мечтайте, всегда верьте в себя и знайте: большой труд всегда вознаграждается”, – отреагировал боец на свою победу в Instagram.

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Публикация от Yaroslav ® * Dynamo® * Amosov (@s_amoskin)

Чемпион Bellator в полусреднем весе Дуглас Лима завоевывал этот титул трижды, написал сайт “Чемпионат.com”.

Контекст:

Украинец сейчас имеет статистику в MMA 26:0. Лучшую статистику в ММА имел российский боец Хабиб Нурмагомедов, который завершил карьеру в UFC с показателем 29:0. Амосов стал первым чемпионом-украинцем у ведущих ММА-промоушнов. Bellator является вторым по значимости промоушном в ММА после UFC.

Украинский спортсмен в прошлом занимался боевым самбо и стал четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. Как отметил “Чемпионат.com”, у Амосова хорошая ударная техника и выносливость.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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