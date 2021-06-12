 

Зеленский поздравил Елизавету II с официальным днем рождения

12.06.2021, 13:14, Новости дня
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“Искренние поздравления ее величеству королеве Елизавете II, королевской семье и народу Великобритании по случаю официального дня рождения королевы. Желаем крепкого здоровья, вдохновения, мира, гармонии и процветания. Пусть стратегическое партнерство Украины и Великобритании будет на пользу нашим народам”, – написал президент в Twitter.

Щирі вітання Її Величності #queenelizabeth2nd, королівській родині @RoyalFamily та народу * з нагоди офіційного дня народження #Королеви. Бажаємо міцного здоров’я, натхнення, миру, гармонії й процвітання. Нехай стратегічне партнерство * та * буде на користь нашим народам.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 12, 2021

Контекст:

Королева Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года, ей 95 лет. 

Официальный день рождения королевы отмечают во вторую субботу июня. В 2021 году эта дата выпала на 12 июня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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