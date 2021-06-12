Российские компании поздравили граждан страны с Днем России

Российские компании, в числе которых Роснефть, Газпром, Росатом и РЖД, подготовили праздничные ролики, в которых поздравили граждан страны с Днем России.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» подготовило праздничный ролик с участием работников предприятия.

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Публикация от ООО «Газпром трансгаз Ухта» (@gazprom_gtukhta)

«Мы раскрываем крылья, мы обретаем силы, вперед, Россия!», – спели они.

Госкорпорация «Росатом» подготовила видео с участием юных россиян: детсадовцы, одетые в белые, красные и голубые футболки, с воздушными шариками в руках образовали российский триколор.

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» – Астраханская область подготовило видео с участием своих сотрудников под песню группы Любэ «Рассея», а ПАО «Химпром» (входит в ГК «Ренова») решило поздравить россиян видео под лозунгом «Химики трудятся на благо страны»: работники провели семейные спортивные соревнования, а также исполнили гимн России, держа в руках флаги предприятия и страны.

В аэропорту Курумоч (Самара) продемонстрировали «вальс» работающей в воздушной гавани техники с развевающимися на ней триколорами, а в ролике международного аэропорта «Гагарин» (Саратов) показана работа сотрудников в формате флешмоба с передачей флага России; затем они вышли колонной, держа в руках лозунг: «Наша сила – быть вместе».

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Публикация от Аэропорт "Гагарин" (@gagarin.aero)

В аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) сотрудники организовали флешмоб, а также продемонстрировали работу спецтехники авиаузла.

Компания «Аэрофлот» поздравила пассажиров на борту самолета.

В Мончегорске на Кольском полуострове сотрудники Норникеля устроили праздничный флешмоб на проходной Кольской ГМК, поздравляя коллег с праздником.

Волонтеры компания РЖД подарили красно-сине-белые цветы сотрудникам и пассажирам вокзала Восточный (Москва). Затем около здания вокзала растянули огромный флаг России, который держали как сотрудники вокзала, так и прохожие.

Сотрудники компании «Транснефть», трудящиеся на территории «от Балтики до Тихого океана», спели гимн России, а работники из Москвы выстроились в форме сердца в цветах триколора.

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ; Нижний Новгород) записал ролик с танцевальным номером, а инженер-испытатель Ярославского моторного завода Илья Бондаренко записал рэп-композицию и клип о любви к России.

Ранее в Mail.ru Group представили арт-визитки городов ко Дню России, а художники арт-кластера «Таврида» украсили федеральную трассу «Таврида» в Крыму. Также МИД опубликовало ролик, в котором иностранцы рассказали, за что они любят Россию.