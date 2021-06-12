Газзаев оценил решение УЕФА о запрете лозунга на форме сборной Украины

Бывший тренер сборной РФ по футболу, глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял правильное решение, сделав все согласно регламенту, запретив сборной Украины использовать лозунг «Героям слава!» на майках.

«В регламенте УЕФА четко отмечено, что политических лозунгов в спорте быть не должно. Ни на майках, ни в высказываниях. Поэтому УЕФА принял правильное решение. Все сделано по регламенту», – цитирует РИА «Новости» слова Газзаева.

Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы – 2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.

В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.

Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины.