Замдиректора департамента Минобрнауки Коровина задержали по делу о крупном мошенничестве

Оперативники задержали замглавы департамента управления делами Министерства образования и науки РФ Романа Коровина по делу о мошенничестве, сообщили в Хорошевском суде Москвы, который изберет ему меру пресечения.

В суде заявили, не уточнив должности задержанного и иных подробностей, что «Коровин проходит по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 159.2 («Мошенничество при получении выплат, по предварительному сговору»), передает ТАСС.

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о замглавы департамента Минобрнауки России.