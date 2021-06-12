 

Замдиректора департамента Минобрнауки Коровина задержали по делу о крупном мошенничестве

12.06.2021, 13:02, Новости дня
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Оперативники задержали замглавы департамента управления делами Министерства образования и науки РФ Романа Коровина по делу о мошенничестве, сообщили в Хорошевском суде Москвы, который изберет ему меру пресечения.

В суде заявили, не уточнив должности задержанного и иных подробностей, что «Коровин проходит по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 159.2 («Мошенничество при получении выплат, по предварительному сговору»), передает ТАСС.

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о замглавы департамента Минобрнауки России.



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