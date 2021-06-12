Мнение: Потери ЛНР под Голубовским

В ЛНР на линии фронта ДРГ ВСУ убила 5 солдат из БТРО "Призрак".

Один был убит снайперов, четверых расстреляли на наблюдательном пункте. в районе поселка Голубовское.

Заявление УНМ ЛНР,

«После нескольких дней тишины и отсутствия обстрелов со стороны вооруженных сил Украины сегодня ночью в результате вылазки украинских диверсантов выстрелами в голову были вероломно убиты пятеро военнослужащих Народной милиции, защищавших Республику в районе населенного пункта Голубовское.

Не считаясь с жизнями людей и в нарушение действующих мер о соблюдении перемирия, президент Украины намерен обратить на себя внимание международного сообщества в преддверии встречи президентов России и США.

Мы твердо уверены, что данная диверсия была тщательно спланирована и утверждена на самом высоком уровне. Необдуманные попытки украинской стороны способны нарушить шаткое перемирие и привести к эскалации ситуации на линии соприкосновения.

В связи со сложившейся ситуацией, гибелью защитников Республики, с целью проведения анализа и оценки обстановки, я вынужден прервать поездку в братское государство и вернуться в столицу Республики» (с) Пасечник

На днях уже писал https://colonelcassad.livejournal.com/6825112.html, что в преддверии переговоров в Женеве, стоит ожидать вооруженных провокаций, в том числе и на Донбассе.

В силу отсутствия необходимых реакций на «борьбу с олигархией» и истерики в СМИ, повышается вероятность тех или иных провокаций на линии фронта на Донбассе, на границе с Крымом или в Черном море (Керченский пролив, платформы «Черноморнефтегаз» и т.д.) с целью вызвать локальный кризис.

Так что, нечто подобное было прямо скажем ожидаемо.

На эту тему писал и "Джокер ДНР".

«На военном полигоне „Урзуф“ 9 июня завершились масштабные военные учения с участием солдатиков Нацгвардии и ВСУ. Официальные СМИ, как обычно, заявляют о том, что на учениях отрабатывалась мирная легенда пресечения попытки прорыва обороны очень агрессивным врагом, ну и всё такое. Но на самом деле на этих учениях, под присмотром западных инструкторов, отрабатывалась работа диверсионных групп в серой зоне. Также официальные СМИ забыли упомянуть, что на этих учениях принимали активное участие подразделения „Альфа“ СБУ, а также, после пиара на передовой, заезжал верховный клоун Зеленский.

Были выбраны 12 диверсионных групп по 12−16 человек в каждой. Группы получили кодовые названия «Браво», «Чарли», «Дельта», «Эхо», «Фокстрот», «Гольф», «Отель», «Индия», «Джульетта», «Кило», «Лима» и «Танго». Восемь групп должны действовать на донецком фронте, четыре группы — на луганском.

Главной задачей этих групп является работа в серой зоне вдоль всей линии фронта, с целью развязывания локальных боестолкновений с донецкими и луганскими подразделениями в период с 10 по 17 июня. Одновременно с этим, в зоне работы указанных групп, будут находиться украинские и западные журналисты, которые должны будут снять агрессивный материал об агрессии агрессивного врага в преддверии встречи Путина и Байдена»,

https://eadaily.com/ru/news/2021/06/11/v-batalone-prizrak-sereznye-poteri-ukrainskie-diversanty-ubili-pyateryh-soldat – цинк

Разумеется, добро давали на достаточно высоком уровне и смысл данной акции именно политический. Мантры про перемирие не изменят простого факта, что все это попытки договориться с нацистским режимом, который понимает только силу.

Можно также предположить, что период затишья на этом направлении притупил бдительность военных, чем и воспользовались, напомнив, что идет война, на которую "международное сообщество" легко закрывает глаза. Стоит также напомнить, что в мае под Голубовским у ЛНР уже были потери – в ходе боя с ДРГ 128-й ОГШБр у наших был один погибший.

Сказать, что на данном направлении линия фронта насыщена людьми, было бы преувеличением. Про старые проблемы с нехваткой современных средств наблюдения, тепловизоров, ночников, также можно напомнить. Отсюда и жалобы на то, что США поставляют современные приборы ночного видения для ВСУ,

Мир праху погибших и хотелось бы надеяться, что ответка последует.

И раз уж речь зашла о 128-й ОГШБр.

Покончила с собой лейтенант 128-й ОГШБр Карина Шемчук, которая служила заместителем командира роты по морально-психологическому обеспечению.

Первоначально ее смерть пытались выдать за действия военных ДНР, (в укропедии до сих пор весит вранье про "погибла во время выполнения служебных обязанностей) но почти сразу просочилась информация, что Шемчук свела счеты с жизнью по личным мотивам. Информацию о волне суицидов в рядах ВСУ официально секретят с 2019-го года, когда тогдашний военный прокурор Украины Матиос заявил, что на фронте ежеденедельно в рядах ВСУ 2-3 суицида.

Иронично, но буквально на днях в сеть просочился отчет https://colonelcassad.livejournal.com/6824318.html командования группировки ВСУ на Донбассе, где 128-ю ОГШБр ставили в пример по морально-психологическому состоянию на фоне бардака в других бригадах.

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