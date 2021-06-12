 

Мнение: Трава и зайцы

12.06.2021, 12:54, Разное
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Обыск у зам. губернатора Ростовской области. Изъяли 500 млн. рублей наличными, 10 млн. долларов наличными, 7 млн. евро наличными и арестовали счёт Альфабанке, открытый на подставной фонд на 900 млн рублей.

К борьбе с коррупцией это имеет весьма отдаленное отношение. Скорее даже, вообще не имеет. Любого в любом месте иерархии можно брать и изымать сопоставимые суммы просто потому, что она вся заточена только на одно – перераспределение из общественных фондов и бюджета в личные карманы. Гильдия воров, захватившая государственную власть, не может жить иначе.

"Иностранные агенты", против которых вроде бы и начат террор – это просто прикрытие гораздо более важной и денежной деятельности по перераспределению рентных угодий. Конкретный замгубернатора – представитель какой-то оргпреступной группировки, расставившей своих людей на хлебные места и качающая с них свою ренту. Другая (или даже конгломерат других) преступная группировка полагает это несправедливым и арестовывает замгубернатора с целью посадить на его место своего представителя, чтобы потоки пошли в правильном с их точки зрения направлении.

Ничего иного в этой "антикоррупционной борьбе" нет и быть не может. Так как сама система беспробудного воровства сверху донизу находится в непоколебимом положении. Просто воров слишком много, и идет борьба за отлучение от корыта избыточной популяции. Это как в животном мире – больше травы – больше зайцев – больше волков. У травы неурожай, значит, вначале уменьшается поголовье зайцев, затем – поголовье волков. Приходя в соответствие с ресурсной базой. Россия сегодня – это страна, где правят животные с животными инстинктами жрать и размножаться. Ничего другого в их стратегии поведения нет и быть не может.

Источник: Эль Мюрид



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