Мнение: Кто любит США?

Инфляция в США достигла 8,5%. Правда, это только если «на шкаф залезть» — взять рост цен за последние 3 месяца и привести их к годовым значениям. Так-то официальная инфляция В США пока что около 5%, как в 2008 году.

На этот раз плотину, похоже, прорвёт. Причём не как в семидесятые, когда инфляция по доллару подпрыгивала «всего лишь» до 12-13 процентов, а по-настоящему, как в России после 1992 года:

https://t.me/truecon/1150

Американские корпорации уже готовятся к «празднику», переводя свеженапечатанные доллары в реальные, неподверженные инфляции активы. Цитирую:

https://t.me/crimsondigest/1302

Встречайте вашего нового арендодателя: [инвестиционный фонд с] Уолл-стрит. Крупные инвесторы преобразуют пригородные районы, скупая дома и сдавая их в аренду. […]

Новое поколение домовладельцев прибыло в город Нэшвилл, в его пригороды среднего класса и во многие другие районы по всей стране: крупные инвестиционные фонды, предлагающие в аренду дома для одной семьи. Их появление потрясло рынки недвижимости и аренды, а в некоторых районах привело к повышению арендной платы. […]

В общей сложности крупные инвесторы потратили около 40 миллиардов долларов на покупку около 200 тысяч домов, их ремонт и создание компаний по управлению арендным имуществом, по оценкам исследовательской компании Green Street Advisors LLC. […]

Это шквал покупок по сути представляет из себя огромную ставку на то, что процент домовладельцев [среди жителей США], который в настоящее время колеблется около пятидесятилетнего минимума, останется низким, а арендная плата продолжит расти.

В России тоже инфляция, но у нас инфляция здоровая — без угрозы разрушения экономики и скатывания в гипер. Наш славный ЦБ поднимает ставку, чего западные ЦБ позволить себе не могут уже давно. Над нашей экономикой не нависает лавина напечатанных долларов, которая вот-вот прорвётся в потребительские цены, сделав жизнь обывателей невыносимой. Наконец, медианная зарплата за короновирусный год выросла в России на 6,5%. Это как раз примерно уровень инфляции и есть:

https://ria.ru/20210611/zarplata-1736695303.html

Ещё одно российское достижение — запуск «Северного Потока — 2». Скептики говорили мне, что всё будет наоборот — новую трубу из России в Германию не проложат никогда, так как трубоукладчики запуганы санкциями, а доллар будет стоять непоколебимо, так как это доллар, а не какая-нибудь там малозначимая деревянная бумажка.

Судя по настроениям в Рунете, когда в США начнётся по-настоящему, сочувствовать американцам наши граждане будут навряд ли. Лично я сочувствовать буду, так как считаю себя культурным человеком и не воспринимаю «простого американца» в качестве врага, а вот россияне в массе — не будут. Оно и неудивительно. На уровне высшего руководства США в последние десятилетия вредили нам изо всех сил — вот хотя бы с этими своими санкциями против нашей газовой трубы, если не упоминать более серьёзные проступки. Американские публичные лица и знаменитости к России и к русским относились, как к официальной цели для метания дротиков. Мимоходом запостить в твиттер «Fuck Russia», как сделал пару лет назад глава сверхпопулярного «СтэкОверфлоу», было и остаётся доброй американской традицией.

Я задумался — а какой народ, вообще, будет сопереживать проблемам в США? Китайцы точно не будут, так как Китай сейчас сместил Россию на второе место в списке главных врагов Америки. Ни раздувание протестов в Гонконге, ни нападения негров на азиатов в США, ни пляски вокруг Южно-Китайского моря также не добавляют американцам очков сочувствия.

Германия и Япония, важные союзники США, своими друзьями американцев они не считают. Другие европейские страны также имеют веские причины не любить США. Во Франции был «Красный май» 1968 года, например, а позже — зелёная чума. Да и нынешнее нашествие беженцев европейцы справедливо считают последствием разрушительной американской политики. Кажется, какую страну в мире ни ткни, каждой из них США успели наступить на какую-нибудь мозоль: если не прямо сейчас, так значит в последние 50 лет.

Впрочем, возможно, есть и исключения из этого правила. Скажите, коллеги, граждане какой страны искренне любят американцев? Есть ли на нашей планете страна, которой американцы серьёзно помогли, и которая получила от дружбы с США больше пользы, нежели хлопот?