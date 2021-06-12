Бюджетная альтернатива покупным тоникам: готовим арбузные кубики для кожи лица

Скоро уже придет арбузный сезон. Эта вкусная и полезная ягода приносит большую пользу для организма не только при потреблении ее внутрь, но и при нанесении на кожные покровы. Отличным косметическим средством является арбузный лед. Это хорошая альтернатива тоникам для лица.

Полезные свойства

Богатый химический состав арбуза приносит большую пользу для кожи лица, именно поэтому средства, изготовленные на основе этого продукта, широко применяются в косметологии. В состав входят: витамин С – очищает и тонизирует кожные покровы, а также способствует выведению токсических и химических веществ, витамин Е – омолаживает, очищает и нормализует состояние сальных желез, витамин А – предупреждает преждевременное старение и оказывает положительное воздействие на состояние ногтей, волос и кожи.

Кислоты и минеральные вещества способствуют уменьшению воспалительных процессов, очищению кожи, сужению пор. Кроме того, они способствуют увлажнению кожных покровов и нормализуют водный баланс.

Средства, приготовленные из мякоти арбуза, помогают глубоко увлажнить кожу, тонизируют ее и устраняют сухость и раздражение. Эти плоды обладают противовоспалительным действием и дают возможность избавиться от воспалений и акне. Кроме того, косметическое средство из этих плодов помогает убрать отечность под глазами. Все это благодаря наличию фруктовых кислот, которые выводят излишки влаги из тканей, тем самым способствуя устранению отечности и темных кругов.

Арбузный лед

Данное средство может вполне заменить косметический тоник. Оно помогает придать коже упругость, тонус и свежесть. Его можно применять для кожных покровов любого типа. Это очень хорошее натуральное средство, которое обладает выраженными подтягивающими и освежающими свойствами, а значит, помогает омолодить кожу лица.

Арбузные лед является хорошей натуральной альтернативой косметическим средствам, которые применяются для омоложения, питания и восстановления кожных покровов. Регулярное его применение поможет существенно преобразить даже дряблую и уставшую кожу.

Ингредиенты

Для приготовления ледяных арбузных кубиков потребуется арбузный сок. Нет ничего страшного, если в нем будет присутствовать немного мякоти.

Помимо сока можно также использовать дополнительные ингредиенты, в частности, такие как экстракт элеутерококка или женьшеня.

Как правильно приготовить лед?

Сок арбуза нужно разлить по формочкам (стандартным, предназначенным для приготовления льда) и поставить их в холодильник. Это наиболее простой вариант приготовления косметического средства.

При желании в сок арбуза можно добавить экстракт трав. Этот вариант более полезен для кожи. Для приготовления льда нужно в 1 стакан арбузного сока добавить 3 капли любого экстракта растений. Можно приготовить оба варианта льда и оценить все их преимущества при применении.

Как правильно использовать кубики льда?

После того, как арбузные кубики заморозятся, нужно использовать их для протирания лица по утрам. Делать это нужно после проведения процедуры очистки кожи. Лед при нанесении на кожные покровы будет постепенно таять, а полезные вещества впитываться через поры.

После проведения массажа ледяными кубиками сразу же смывать средство с кожи не нужно. Стоит выдержать его хотя бы 5 минут.

Этого времени будет вполне достаточно, чтобы освежить кожу лица и сделать ее более упругой.

Возможные противопоказания

Прежде чем применять для тонизирования кожи лица арбузные кубики, нужно обязательно ознакомиться с возможными противопоказаниями.

Не рекомендуется применять это средство при наличии повреждений и открытых ран на кожных покровах. Также не стоит использовать это средство при наличии аллергии на один из компонентов средства, при любых формах дерматита, экземе.

Так как арбуз активизирует кровообращение в клетках кожи, то не рекомендуется применять его при наличии купероза. В результате этого сосудистая сетка может стать более выраженной. Желательно перед применением этого средства протестировать его на внутренней стороне запястья.

После нанесения на запястье нужно оставить средство примерно на 10-15 минут. Если за это время не возникло аллергической реакции, то можно смело протирать арбузными кубиками кожу лица.