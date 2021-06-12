Как собрать два урожая огурцов: маленькая хитрость садоводов (снова сеять рассаду не нужно)

Бесспорно, каждый садовод хочет, чтобы его овощные культуры хорошо росли и плодоносили. Наверняка мало бы кто отказался собирать вместо одного урожая два. Стоит признать, что это вполне возможно. Нужно только применить одну хитрость. Детальнее об этом далее в статье.

Что нужно выполнить?

Этот довольно простой и полезный лайфхак пригодится тем, кто занимается выращиванием огурцов. Примените его, и вам не нужно будет снова сеять, и заниматься рассадой. Суть этого способа заключается в выращивании дополнительных корней. В начале лета, когда огурцы пускают длинные стебли, каждую плеть плотно прижмите к земле. Может быть так, что стебельки не будут поддаваться. В таком случае сверху на плеть поставьте небольшой груз. Также можете их подвязать и зафиксировать у земли, вбив в грунт колышек. Спустя семь дней эти побеги должны пустить дополнительные корешки. Когда это произойдет, груз со стебельков и колышки можете убирать. Обратите внимание, как быстро начинают созревать огурцы. Дело в том, что культура благодаря дополнительной корневой системе потребляет больше питательных веществ. Также не стоит забывать о пасынковании. Избавляться нужно от жирующих побегов, которые расположены в пазухах и завязях первых пяти листках. На данном этапе используйте острый нож или специальные садовые ножницы. Важно, чтобы стебель, остальные завязи и листья остались неповрежденными. Теперь остается защитить растение от инфекции. Для этого место среза хорошенько обработайте зеленкой.

Мульчировать огурцы опытные садоводы рекомендуют с использованием навоза, соломы, торфа и перепревших опилок. От скошенной травы желательно отказаться, поскольку от нее к огурцам может передаться гниль. Мульчировать нужно таким образом, чтобы стебельки не соприкасались со слоем из опилок или торфа.

Что еще нужно знать?

Если плоды уже созрели, не передерживайте их. Дело в том, что чем больше вырастет плод, тем меньше окажется урожай.

Важно помнить об искусственном опылении и рыхлении грунта. Если огурцам не будет хватать воздуха, они станут расти медленнее, а завязь опадет. Один раз в неделю подкармливайте овощную культуру. Эта смесь готовится из воды и молока в пропорции два к одному.