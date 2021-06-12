 

В США создан еще один метод переработки литий-ионных батарей

12.06.2021, 12:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Особое вещество триэтилфосфат позволяет без вреда для экологии регенерировать катоды в литий-ионных аккумуляторах. Для этого отработавшие свой срок детали необходимо лишь опустить в раствор, говорят авторы изобретения.

Технология создана американскими специалистами. Авторы разработки утверждают, что это дешевое и безопасное решение для серьезной проблемы, которая обрела уже глобальный характер.

Ведь литий-ионные батареи сегодня используются почти повсеместно. От них питаются маленькие фитнес-браслеты, смартфоны и ноутбуки. Они же установлены в электромобилях, в том числе на больших грузовиках и автобусах, количество которых быстро растет в последнее время. После регенерации катоды можно использовать повторно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.05 / Турция обогнала Италию по импорту газа из России

14.07 / “Ужгородской области приготовиться”. Фотожабы на ошибку Офиса президента, где Волынскую область назвали Луцкой

26.08 / Танкер Delfi поставили на киль – Криклий

27.04 / США передали украинским военным помощь на почти $8 млн

13.03 / Экс-президента Боливии Аньес задержали по подозрению в госизмене

29.12 / Имущество лидера Партии венгров Украины арестовано в Закарпатье

16.05 / Нардеп Гончаренко заявил, что Коломойский давит на канадскую TIU Canada через своих судей в КСУ

01.08 / Вместо ослабления карантинных мер британцам предписали обязательное ношение масок

26.01 / Сирия решила присоединиться к механизму получения вакцин COVAX

01.07 / Смолий подал в отставку, заявив о политическом давлении на НБУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика