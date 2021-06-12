В США создан еще один метод переработки литий-ионных батарей

Особое вещество триэтилфосфат позволяет без вреда для экологии регенерировать катоды в литий-ионных аккумуляторах. Для этого отработавшие свой срок детали необходимо лишь опустить в раствор, говорят авторы изобретения.

Технология создана американскими специалистами. Авторы разработки утверждают, что это дешевое и безопасное решение для серьезной проблемы, которая обрела уже глобальный характер.

Ведь литий-ионные батареи сегодня используются почти повсеместно. От них питаются маленькие фитнес-браслеты, смартфоны и ноутбуки. Они же установлены в электромобилях, в том числе на больших грузовиках и автобусах, количество которых быстро растет в последнее время. После регенерации катоды можно использовать повторно.