Мнение: Девол призывает читать Марьяшина

А вот и Девол в Телеграме рекламирует Сергея Марьяшина:

“Никогда не думал, что подобное будет изложено в такой литературной форме, но таки да. Подписчик натолкнул на интереснейшее произведение: https://proza.ru/2020/02/06/1459. Рецензию напишу отдельно, weil es sich lohnt. Автор местами конгениален, но в полудюжине случаев дал излишнюю информацию (например, о считывании “мыслей” при ротации рекламы). Страничка Сергея Марьяшина на Прозе с другими опусами: https://proza.ru/avtor/rabinovin. В общем, must read. 🙂 Понятно, что злобноватая читательская аудитория все равно обосрет “афтара”, но мне понравился “ход его мыслей” (хех)”. (запись от 26 мая)

“Подписчик” его “натолкнул”! Все мы знаем этого “подписчика”.