Специалисты рассказали о самых полезных напитках после воды

Вода – лучший способ для утоления жажды. Специалисты рассказали о других напитках, которые можно добавлять в рацион, хоть они и стоят далеко позади от бесцветной полезной жидкости.

Эксперты сообщают, что каждому человеку в день необходимо выпивать 2-2,5 литра воды. Другие напитки тоже ценны, если в них не добавлять сахар. При употреблении свободных сахаров их количество не должно превышать 10% от общей энергетической потребности. Если уменьшить количество до 5%, а это около 250 миллилитров сладких напитков ежедневно, то здоровье человека улучшиться.

Диетологи рекомендуют овощные соки, которые помогают контролировать давление и повысить выработку энергии. В овощах мало сахара, нежели во фруктах, но при их приготовлении теряется часть клетчатки, поэтому соки не заменяют блюда из овощей. В фруктовых соках больше сахара, но они обладают другими полезными свойствами. Но эксперты не рекомендуют заменять соками фрукты, чтобы не потерять клетчатку. Например, в апельсиновом соке (250 миллилитров) имеется 110 калорий, а в апельсине – 45.

В смузи сочетаются хорошие свойства молочных продуктов и фруктов. Но, чтобы сделать смузи полезным, то нельзя в напиток добавлять сахар. Также люди часто употребляют чаи и отвары. Чай – вода с травами, а его свойства почти идентичны свойствам воды, за исключением теина. Употребление теина необходимо строго контролировать, так как это стимулирующее вещество. Если от компонента необходимо отказаться, то лучше остановиться на отварах.

Эксперты напоминают, что молоко тоже имеет полезные свойства, но часто его заменяют растительными напитками. Молоко необходимо не только детям, но и взрослым, так как в напитке много кальция, магния, он помогает укрепить мышцы.

В кокосовой воде тоже имеются полезные компоненты. В ней содержатся электролиты, магний, калий и витамин C. Часто ее считают хорошим аналогом спортивным напиткам, но научных подтверждений таким гипотезам нет. В кокосовой воде не должно быть сахара.

Диетологи не советуют употреблять сладкие газированные напитки, которые содержат искусственные добавки и много сахара. Красное вино можно выпивать не больше 1 бокала в день, но многие специалисты настаивают, что от спиртных напитков необходимо отказаться вообще.

Источник: inosmi.ru