Michelin оснастит грузовые морские суда надувными парусами WISAMO

Компания Michelin разработала новую технологию для повышения эффективности эксплуатации грузовых судов. Ее инженеры предлагают оснастить такие морские лайнеры специальными надувными парусами WISAMO.

Концерн Michelin Group известен производством высококачественных покрышек для автомобилей. Однако в их ассортименте может появиться и необычный проект, который расширит сферы деятельности компании. Новый продукт, производимый знаменитой маркой шин, предназначен для морских грузоперевозок. Их эффективность инженеры предлагают повысить с помощью парусов. Такие элементы корабля будут выполнены по технологии, аналогичной с камерами колес автомобиля. Надувные паруса можно будет легко и быстро как устанавливать при наличии попутного ветра, так и убирать в случае необходимости.

В проекте WISAMO Michelin сотрудничает с изобретателями из Швейцарии. Следует отметить, что у них нет цели заменить предлагаемой инновацией уже существующие силовые установки кораблей и сухогрузов. Но в ряде случаев она поможет получить дополнительный источник энергии, при этом совершенно безвредный для окружающий среды. Кроме того, при использовании новинки будет экономиться порядка 10-20% топлива.

Конструкция парусов складывается наподобие механизма аккордеона, поднимаясь на телескопической мачте, которую можно поднять одним нажатием кнопки. Поглощая энергию ветра воздушной подушкой, парус выдерживает даже шторм. Продемонстрированный Michelin на международном саммите Movin’ On парус WISAMO имеет площадь в 100 квадратных метров, уже в следующем году его испытают в естественных условиях грузоперевозок по воде.

Источник: hightech.plus