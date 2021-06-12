Разработана технология зарядки носимых гаджетов при помощи тела человека

Зарубежные исследователи создали новую технологию для пополнения энергии питательных элементов носимых гаджетов. Используя ее, фитнес-браслеты, смарт-часы и другую подобную технику можно будет заряжать с помощью тела.

В современном мире носимые гаджеты получили огромную популярность, однако их использование имеет такой недостаток, как необходимость восполнять энергию из аккумуляторов. Кроме быстрой разрядки, батарейки для браслетов, сенсоров и часов к тому же являются достаточно дорогостоящими. Эти проблемы вскоре, похоже, можно будет окончательно решить при помощи новой технологии, созданной зарубежными учеными. В новой разработке эксперты предлагают использовать для получения энергии человеческое тело. Причем изобретенный способ позволяет передавать ее сразу на несколько приемников. Инновация оказалась абсолютно безопасной, что подтверждено соответствующими специалистами, присутствующими при исследованиях.

Работает новый гаджет с помощью передатчика, размещаемого на теле, причем в этом качестве можно применить любое носимое устройство. Специальный аппарат беспроводным путем забирает энергию с его батареи, после чего переправляет ее через тело к расположенным на нем девайсам, служащим в качестве приемников. Разработанную систему возможно задействовать сразу для порядка десяти гаджетов. При тестировании созданного учеными прототипа в условиях лаборатории была доказана функциональность и эффективность новой технологии. При этом она исправно работала, передавая энергию даже в условиях искусственно вызванных помех.

Наиболее перспективной разработка будет для следующей генерации гейм-устройств, аппаратов для удаленной диагностики, а также различных датчиков, применяемых в медицинских целях. Кроме того, в дальнейшем благодаря подобной технологии аккумуляторы в часах и браслетах могут и вовсе исчезнуть. Это не только существенно повлияет на их стоимость, сделав более доступными, но и улучшит комфортность, позволяя производить аппараты еще меньшими в размерах и весе.

Источник: itcrumbs.ru