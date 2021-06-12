 

Американский эсминец вошел в Черное море, российские военные начали за ним следить

12.06.2021, 12:16, Новости дня
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Корабль отправился в Черное море, чтобы проводить операции по обеспечению морской безопасности в регионе. Особое внимание во время маневров уделят “укреплению морской стабильности, совместной готовности и военно-морских возможностей”, сказано в сообщении.

Эсминец проведет многоцелевые операции с самолетом ВМС США P-8A из патрульной эскадрильи VP-40, уточнили американские моряки. 

“Военнослужащие на борту USS Laboon ждут возможности продолжить приверженность нашей страны обеспечению безопасности и стабильности в Черном море. Регион является жизненно важным водным путем, мы готовы работать с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе для повышения нашей коллективной готовности и обмена передовым опытом в области региональной морской безопасности”, – сказал командир корабля Чак Спайви.

Силы и средства Черноморского флота РФ контролируют действия эсминца USS Laboon, сообщили “РИА Новости” в Национальном центре управления обороной РФ.

Контекст:

В апреле этого года США отменили проход в Черное море эсминцев Roosevelt и Donald Cook через пролив в Турции. Корабли должны были находиться недалеко от берегов Украины в Черном море до 4-го и 5 мая.

Американские военные корабли направляли в Черное море “в знак поддержки Украины на фоне возросшего военного присутствия России” возле восточных границ страны. В Пентагоне подчеркивали, что военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море (в НАТО отмечали, что ВМС США и другие военно-морские силы НАТО патрулируют воды около восьми месяцев в году), однако развертывание дополнительных боевых кораблей пошлет Москве “особый сигнал” о том, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией.

Также в феврале этого года эсминцы USS Porter и USS Donald Cook 17 дней проводили совместные операции в Черном море с союзниками и партнерами по НАТО: Украиной, Румынией, Грузией и Турцией.

В конце января эсминцы США провели в Черном море операцию с участием авиации. В НАТО отмечали, что ВМС США и другие военно-морские силы НАТО обычно действуют в Черном море в соответствии с международным правом, патрулируя воды около восьми месяцев в году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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