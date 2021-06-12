 

Королева Елизавета II встретилась с лидерами “Большой семерки”

12.06.2021, 12:16, Новости дня
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Королеву сопровождали принц Уэльский Чарльз, его жена, герцогиня Корнуольская Камилла, а также герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кэтрин.

“В качестве главы государства Ее Величество Королева регулярно общается с мировыми лидерами и членами дипломатического сообщества в рамках той жизненно важной роли, которую она играет в качестве номинального руководителя Великобритании и Содружества”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/posts/4303897682965362

Как пишет Evening Standard, королева шутила во время групповой фотосессии с лидерами G7. 

“Мы должны выглядеть так, как будто нам нравится все происходящее?” – спросила она. 

Джонсон ответил “Да”, и группа рассмеялась, сообщило издание.

После фотосессии канцлер Германии Ангела Меркель поблагодарила королеву за совместное фото.

Контекст:

Саммит G7 проходит 11–13 июня на курорте Карбис-Бей в графстве Корнуолл (Великобритания). Одной из тем саммита будет выход из кризиса, начавшегося из-за пандемии коронавируса. Джонсон ожидает, что на встрече лидеров Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, США и Японии будет достигнута договоренность о введении паспортов вакцинации от COVID-19.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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