 

Novavax заявила об эффективности своей вакцины против “южноафриканского” штамма коронавируса

12.06.2021, 12:16, Новости дня
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Исследования на мышах и бабуинах показали, что вакцина вызвала иммунный ответ и защиту от “южноафриканского” штамма, известный под названием “Бета”. Ожидается, что осенью будут проведены дальнейшие клинические испытания препарата.

Компания сообщила, что тестирование сыворотки крови 30 участников промежуточного испытания, которые получили обе дозы NVX-CoV2373, обнаружило устойчивые реакции антител на на варианты штаммы “Альфа” (B.1.1.7, который ранее назывался “британским”) и “Бета”.

“Данные подтверждают разработку и производство целевой вакцины против “Бета” которая также продемонстрировала свою эффективность в защите мышей и вызвала сильный ответ у приматов, первоначально иммунизированных NVX-CoV2373″, – говорится в тексте релиза. 

По информации Novavax, реакция на вариант “Бета” все же была несколько меньше.

Контекст:

Novavax – вакцина, содержащая частицы, сделанного в лаборатории шиповидного белка, который находится на поверхности коронавируса. В Великобритании препарат продемонстрировал эффективность 96,4% против исходного штамма вируса, отметили в компании. 

Компания Novavax уведомила Европейский союз, что планирует начать поставки своей вакцины от COVID-19 к концу этого года.

Бывший министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что в страну привезут 15 млн доз препарата Novavax. Первые поставки должны стартовать в июле.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.</p

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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