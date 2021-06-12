Пассажир умер после падения в верхней полки поезда – “Укрзалізниця”
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“По предварительной информации, пассажир около 3.00 ночи упал с верхней полки. После падения он сообщил жене, что чувствует себя хорошо. Под утро мужчине стало хуже, и поездная бригада вызвала скорую медицинскую помощь на ближайшую станцию – Фастов. По прибытию поезда медики зафиксировали смерть мужчины, забоев на его теле не обнаружено”, – сообщили в пресс-службе.
В “Укрзалізниці” отметили, что полка была оборудована ремнями безопасности, но мужчина ими не воспользовался.
Причины смерти мужчины выясняет полиция.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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