Пассажир умер после падения в верхней полки поезда – “Укрзалізниця”

“По предварительной информации, пассажир около 3.00 ночи упал с верхней полки. После падения он сообщил жене, что чувствует себя хорошо. Под утро мужчине стало хуже, и поездная бригада вызвала скорую медицинскую помощь на ближайшую станцию – Фастов. По прибытию поезда медики зафиксировали смерть мужчины, забоев на его теле не обнаружено”, – сообщили в пресс-службе.

В “Укрзалізниці” отметили, что полка была оборудована ремнями безопасности, но мужчина ими не воспользовался.

Причины смерти мужчины выясняет полиция.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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