 

Умер шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту Игорь Железовский

12.06.2021, 12:04, Новости дня
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Советский конькобежец, многократный чемпион мира, легенда спорта Игорь Железовский скончался в возрасте 58 лет, сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев РФ Варвара Барышева.

«К сожалению, пока не можем связаться с родными и близкими, чтобы выразить соболезнования и узнать информацию. По нашим сведениям, Железовский скончался сегодня в 07:15. Это безвременная утрата, он легенда нашего спорта. Прощание и похороны состоятся в понедельник», – цитирует ТАСС Барышеву.

Железовский считался лучшим спринтером мира в конце 80-х – начале 90-х годов, однако не сумел завоевать олимпийское золото, из-за чего получил репутацию одного из самых неудачливых спортсменов. На его счету бронзовая медаль Олимпиады в Калгари (1988) и серебряная награда Игр в Лиллехаммере (1994) на дистанции 1 000 м. Он рекордные шесть раз побеждал на чемпионатах мира в спринтерском многоборье (1985, 1986, 1989, 1991-1993), является многократным чемпионом СССР, победителем этапов Кубка мира, обладателем Кубка мира (1991-1993). Четыре раза Железовский устанавливал мировые рекорды в различных дисциплинах.



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