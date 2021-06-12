 

Путин отметил вклад Невского в становление государственности России

12.06.2021, 12:04, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин направил приветствие организаторам и гостям выставки «История РФ глазами художников. К 800-летию со Дня рождения Александра Невского», отметив вклад князя в становление российской государственности, в созидание мощной, единой державы.

«Проведение столь масштабной, содержательной выставки, собравшей в Государственной Третьяковской галерее произведения искусства из многих музеев страны, – свидетельство глубокого, искреннего интереса представителей разных поколений к родной истории, к нашим корням и истокам. И, конечно, это дань глубокого, безмерного уважения к нашему великому соотечественнику – князю Александру Невскому – истинному патриоту и подвижнику, доблестному воину и мудрому дипломату. Его имя, огромный вклад в становление российской государственности, в созидание мощной, единой державы, навсегда останутся в памяти благодарных потомков», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент РФ также выразил уверенность, что посвященная важнейшим страницам истории выставка достойно выполнит свою просветительскую и патриотическую миссию, способствуя сбережению богатейшего культурного наследия страны. Он отметил работу Патриаршего совета по культуре и Министерства культуры РФ, которые выступили организаторами выставки, пожелал гостям успехов и добрых впечатлений от посещения экспозиции.

Выставка «История РФ глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского» откроется для посетителей 13 июня в Государственной Третьяковской галерее. В экспозицию вошли более 100 полотен из 37 российских музеев и трех частных собраний. Посетители увидят картины Ильи Репина, Василия Сурикова, Виктора Васнецова, Василия Перова, Константина Маковского, Александра Литовченко, Клавдия Лебедева, Сергея Иванова, Василия Верещагина и многих других авторов, которые отразили характерные для своего времени представления о далеком и недавнем историческом прошлом России. Центральным произведением экспозиции был выбран легендарный триптих Павла Корина «Александр Невский».



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