 

Мнение: Ассоциативный ряд

12.06.2021, 11:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Путин перед встречей с Байденом дал интервью американской NBC. Где журналист задал всё тот же сакраментальный вопрос – "Вы убийца?"

Возникает своеобразная аналогия. На Украине сформировался стойкий ассоциативный ряд: после фамилии "Путин" следует тире и обсценное слово на "Х". Причем уже не нужно называть фамилию, достаточно сказать это слово, как становится понятным, о ком идет речь.

Запад, конечно, поинтеллигентнее и посолиднее. Поэтому вместо обсценных слов создает новый ассоциативный ряд, ставя после фамилии "Путин" то же тире и слово "убийца". Если будет еще пару интервью с аналогичными вопросами, ассоциация станет полной и уже точно навсегда.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.01 / Пушков: Роль президента Зеленскому совершенно не удалась

05.08 / Фарион призвала русскоговорящих украинцев ехать жить в Россию

20.01 / В последние минуты своего президентства Дональд Трамп объявил войну Китаю

30.01 / Мнение: Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

29.03 / Мнение: Канал. End

02.10 / Мнение: О ковиде у Трампа: что теперь грозит Америке

11.05 / Мнение: Письмо: “Хочет познакомиться с мамой”

24.05 / Мнение: Причины репрессий, голод 1936 года и Нобелевская премия Нансена

03.09 / Лукашенко опроверг данные о сложной обстановке в Белоруссии: Просто смешно

02.04 / Волочкова на шпагате прокатилась по Филевскому парку в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика