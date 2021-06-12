Мнение: Ассоциативный ряд

Путин перед встречей с Байденом дал интервью американской NBC. Где журналист задал всё тот же сакраментальный вопрос – "Вы убийца?"

Возникает своеобразная аналогия. На Украине сформировался стойкий ассоциативный ряд: после фамилии "Путин" следует тире и обсценное слово на "Х". Причем уже не нужно называть фамилию, достаточно сказать это слово, как становится понятным, о ком идет речь.

Запад, конечно, поинтеллигентнее и посолиднее. Поэтому вместо обсценных слов создает новый ассоциативный ряд, ставя после фамилии "Путин" то же тире и слово "убийца". Если будет еще пару интервью с аналогичными вопросами, ассоциация станет полной и уже точно навсегда.

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