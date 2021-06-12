70-летняя звезда “Экипажа” Ирина Акулова стала выглядеть на 20 лет моложе

Звезда фильма «Экипаж» Ирина Акулова долгие годы жила отшельницей и практически не появлялась на публике. Когда ее нашли телевизионщики, то ужаснулись, в каких условиях живет советская артистка. И даже внешне от былой красавицы не осталось и следа.

Пагубное пристрастие

Об Акуловой вспомнили пару лет назад. Тогда появление артистки на экранах после длительного перерыва стало настоящей сенсацией. Телевизионщики помогли актрисе, сделав ремонт в ее жилище. Затем они принялись за преображение самой Акуловой.

Все дело в том, что артистка выглядела гораздо старше своих лет из-за пагубного пристрастия к спиртному. Она никак не могла справиться с зависимостью и заливала беды, невзгоды алкоголем. Однако появление на горизонте телевизионщиков из передачи “Прямой эфир” поспособствовало тому, что Акулова решила завязать с вредной привычкой и начать новую жизнь.

За преображение артистки взялись и косметологи, и стилисты, и пластические хирурги. Так, актриса побывала на консультации у врача Андрея Искорнева, который преобразил многих наших знаменитостей. Специалист отметил, что Акуловой понадобится пластика, поскольку необходимо привести в порядок зону подбородка. Пластический хирург также предложил артистке подкорректировать бюст, однако та отказалась, мотивировав это тем, что ее редко кто видит в купальнике или в нижнем белье, поэтому в этом нет необходимости.

Феноменальные результаты

Результаты работы стилистов и врачей смогли увидеть зрители программы “Прямой эфир” с Андреем Малаховым.

Акулова действительно помолодела лет на двадцать. Вот такой подарок она получила от телевизионщиков к своему семидесятилетнему юбилею.

На той же передачи присутствовали и другие актеры, которые вместе с Акуловой снимались в “Экипаже”.

Весь эфир Акулова не уставала принимать комплименты от коллег по цеху и присутствовавших на съемках гостей.