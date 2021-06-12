Илон Маск анонсировал разработку быстрого Wi-Fi для самолетов

Развертывание системы спутникового Интернета Starlink принесет пользу не только для улучшения связи на поверхности Земли, сообщил Илон Маск. По его словам, одновременно свою выгоду получат владельцы самолетов и пассажиры, перемещающиеся на них по воздуху.

Сигнал ведь «падает» сверху вниз. Посередине – зона полетов. Очень просто обеспечить на заданной высоте Wi-Fi с быстрой передачей данных.

Кстати, в компании SpaceX уже провели несколько демонстраций, во время которых показали, насколько хорошо может работать Интернет на борту самолета, если использовать систему Starlink. Напомним, что недавно этот проект Илона Маска вошел в следующую стадию развития. Количество выведенных на орбиту спутников уже достаточно, чтобы предлагать коммерческое использование связи на постоянной основе, а не просто в тестовом режиме.