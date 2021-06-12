 

Илон Маск анонсировал разработку быстрого Wi-Fi для самолетов

12.06.2021, 11:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Развертывание системы спутникового Интернета Starlink принесет пользу не только для улучшения связи на поверхности Земли, сообщил Илон Маск. По его словам, одновременно свою выгоду получат владельцы самолетов и пассажиры, перемещающиеся на них по воздуху.

Сигнал ведь «падает» сверху вниз. Посередине – зона полетов. Очень просто обеспечить на заданной высоте Wi-Fi с быстрой передачей данных.

Кстати, в компании SpaceX уже провели несколько демонстраций, во время которых показали, насколько хорошо может работать Интернет на борту самолета, если использовать систему Starlink. Напомним, что недавно этот проект Илона Маска вошел в следующую стадию развития. Количество выведенных на орбиту спутников уже достаточно, чтобы предлагать коммерческое использование связи на постоянной основе, а не просто в тестовом режиме.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.12 / Глава КСУ Тупицкий принимал теневое участие в приватизации завода на Донбассе – “Схемы”

26.09 / Вирусолог рассказал, как обезопаситься от болезней в осенне-зимний период

30.05 / Партия Саакашвили прекратила бойкот грузинского парламента

25.04 / Huawei отказывается от 5G-модемов на смартфонах

27.12 / Ученые объяснили высокую уязвимость детей для «британского» штамма COVID

06.08 / Президент Черногории в преддверии выборов захотел улучшить отношения с Россией

09.08 / В РФ зафиксировано 5 тыс. 189 случаев коронавируса

24.06 / Президент Киргизии прибыл в Москву, но из-за инфекции на Парад Победы не попал

26.03 / В “Слуге народа” рассказали, что рассмотрят на внеочередном заседании Рады

07.07 / МИД России: мы утратили доверие к США как к контрагенту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика